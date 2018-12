CALCIOMERCATO SERIE A VUSKOVIC / Ve ne avevamo parlato lo scorso 29 novembre su Calciomercato.it, ora cominciano a piovere conferme.

Difensore centrale, ma molto duttile ed impiegabile anche a centrocampo, nonostante la sua giovanissima età (classe 2001) ha impressionato le società che lo stanno visionando e sembra pronto per il grande salto dalla Croazia, dove lo hanno soprannonimanto 'nuovo Tudor', ad uno dei principali tornei continentali. In particolare, giungono conferme sul fatto che club come Juventus, Fiorentina e Spal si siano già mossi su questo profilo, ma attenzione anche ai ritorni di Udinese e Roma. Una corsa che entra nel vivo per cercare di mettere le mani sul giocatore anticipando anche le concorrenti estere, inglesi in primis. Si attendono sviluppi. Intanto, la Serie A studia Vuskovic: tutto confermato.

Ma non solo. Perché diversi club italiani stanno monitorando anche un altro talento dell'Hajduk Spalato: Stanko Juric, centrocampista moderno classe '96. Da tenere d'occhio.

