Calciomercato Milan, scambio Morata-Higuain si può fare

CALCIOMERCATO MILAN MORATA HIGUAIN CHELSEA / Rino Gattuso non vuole sentir parlare delle voci su Gonzalo Higuain e si coccola il 'Pipita', ma il periodo di crisi dell'argentino si allunga e il Milan, nonostante il quarto posto in classifica, ne risente. E l'attaccante potrebbe rientrare in un clamoroso scambio, già ventilato nel recente passato. A Londra, in casa Chelsea, c'è un Maurizio Sarri che a distanza di anni ancora stravede per lui. E tra i 'Blues' Morata è sempre più insofferente e si trasferirebbe volentieri a Milano con la moglie Alice.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', nonostante i protagonisti potrebbero essere più che favorevoli ad uno scambio, da concretizzarsi già a gennaio, gli ostacoli non mancano. In termini di stipendio e di età la bilancia pende decisamente dalla parte di, per il quale il Chelsea ha compiuto, due estati fa, uno sforzo notevole: Marinanon intende fare sconti. E visto che Higuain è in prestito, il parere definitivo dellarisulterebbe decisivo. E dai bianconeri sarebbe arrivato il secondo sì dopo quello di Sarri. Tuttavia è possibile che il tutto venga rimandato all'estate.