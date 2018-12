CALCIOMERCATO INTER GARCIA MOURINHO REAL MADRID / Diverse opportunità aperte per il futuro di Josè Mourinho, dopo l'addio al Manchester United.

Per lo 'Special One', possibili nuove avventure in Italia, Spagna e Francia, come rivelato da Claudia, nota giornalista portoghese, alla trasmissione 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport'. "Al momento non allenerà nuovamente in- ha spiegato - E' rimasto in ottimi rapporti con la dirigenza del, anche ilpuò essere un'opportunità, se Tuchel dovesse deludere. Ma non chiuderei la porta nemmeno a un ritorno all'".