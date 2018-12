CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / Momento difficile per Antonio Candreva, che all'Inter non sta trovando più spazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il suo agente, Federico, intervenuto ieri sera a 'Calcio e mercato' su Rai Sport, ha spiegato: "E' arrivato a un punto della sua carriera, in cui non si può girare in prestito come all'inizio. A fine stagione, se non dovesse rientrare nei piani di, si rifletterebbe con serenità. Al momento però resta all'Inter, non vedo altre possibilità".