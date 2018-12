Calciomercato Napoli, offerta shock dal Psg per Allan

CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / Dopo il rendimento formidabile degli ultimi anni, per Allan è arrivata, finalmente, la meritatissima chiamata da parte del Brasile, ma anche il riconoscimento di un raggiunto status di calciatore di livello internazionale. Le prove in Champions League, specie quelle contro il Psg, sono state tra le migliori del centrocampista del Napoli.

E adesso, come riporta il 'Corriere dello Sport', i parigini si gettano all'assalto. Nei giorni scorsi, Juan Manuel, agente del brasiliano, ha parlato a Roma con il ds azzurroper conto del Psg. Secco no del dirigente del Napoli, anche davanti alla prospettiva di un'offerta dadi euro già per gennaio. Gli azzurri devono però guardarsi intorno per un eventuale sostituto, in pole c'ènel caso in cui diventasse difficile resistere agli assalti del Psg.