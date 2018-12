Calciomercato Juventus, Marcelo in pole anche dopo rinnovo Alex Sandro

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ALEX SANDRO REAL MADRID / Una delle notizie più liete, in questi giorni, in casa Juventus è stata il rinnovo di Alex Sandro.

Il brasiliano, come spiegato da 'Tuttosport', è stato coccolato e fatto sentire importante e per questo si è convinto a prolungare il contratto con i bianconeri, con adeguamento dell'ingaggio a 5 milioni di euro. Una vittoria del nuovo ds, ma il rinnovo di Alex Sandro non esclude, automaticamente, le voci di mercato già a partire dall'estate. Anzi, la Juventus continua ad avere nel mirinoe a pensare al sacrificio di Alex Sandro, magari in uno scambio con il: peril numero uno è sempre il suo ex compagno di squadra.