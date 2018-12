CALCIOMERCATO INTER MORATA ICARDI / Sta tenendo banco in questi giorni il caso relativo al rinnovo di Mauro Icardi. L'uscita di Wanda Nara a 'Tiki Taka', che ha parlato di accordo lontanissimo svelando anche alcuni retroscena sulla Juventus, ha scatenato la reazione dei tifosi e della dirigenza dell'Inter che non ha preso bene (eufemismo) le sue dichiarazioni.

La sensazione è che alla fine la fumata bianca possa arrivare, anche se gli addetti ai lavori non escludono una separazione magari già in estate.

A fare il punto, ospite di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', è la nota giornalista Claudia Garcia che fa il nome di un giocatore che la dirigenza nerazzurra starebbe valutando per l'eventuale dopo-Icardi: "Non solo Milan, perché c'è anche l'ipotesi Inter per Morata - esordisce la giornalista - Morata è un giocatore che vuole tornare in Italia ed è una pista interessante. L’intermediario di Morata in Italia è Bozzo, molto vicino all'amministratore delegato Beppe Marotta. Nel caso in cui l’Inter dovesse vendere Icardi, Morata è un nome che interessa".

