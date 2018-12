Calciomercato Juventus, contatti per Filipe Luis

CALCIOMERCATO JUVENTUS FILIPE LUIS / Il rinnovo di Alex Sandro non spegne le voci sul futuro del brasiliano che resta al centro del calciomercato ed interessa a tanti club.

Per questo lanon ha spento i radar di mercato sui terzini mancini e continuare a sondare il terreno valutando diverse piste.

In particolare, secondo 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', alla dirigenza bianconera è stato proposto negli ultimi giorni l'ingaggio di FilipeLuis, terzino brasiliano con passaporto italiano in scadenza di contratto a fine stagione con l'Atletico Madrid. Il giocatore, però, non sarebbe particolarmente gradito dal ds juventino Fabio Paratici soprattutto per un discorso anagrafico: la prossima estate compirà 34 anni.

