CALCIOMERCATO INTER CONTE/ Antonio Conte, allenatore italiano, è uno dei nomi pù ambiti per le panchine di molte big del calcio europeo. Fra queste, c'è anche l'Inter targata Suning che, dopo il lavoro di rilancio svolto da Spalletti, a giugno potrebbe affidarsi all'ex tecnico della Juventus per tentare l'assalto allo Scudetto.

In merito ha parlato anche Roberto Rambaudi, ex giocatore, ai microfoni di 'RaiSport' durante la trasmissione Calcio&Mercato: "Io Conte lo vedrei bene all’Inter con Marotta. A meno che Spalletti non vince tutto quello che c’è da vincere, vedrei bene l'ex allenatore del Chelsea".

