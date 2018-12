CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LOZANO/ Hirving Lozano, complice lo svarione di Asamoah, è stato il giustiziere dell'Inter in Champions League. Il suo gol nella sfida di San Siro dei nerazzurri contro il PSV, ha relegato la Beneamata in Europa League.

Ma il messicano resta un obiettivo di calciomercato , così come per la Juventus, sempre vigile sui grandi talenti del calcio europeo. Nelle ultime settimane, Lozano è stato anche accostato all'Everton. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato dal 'Daily Express', i Toffees non sembrano intenzionati a fare spese folli per l'attaccante messicano, riaccendendo le speranze per Juventus e Inter, apparse un po' più defilate nella trattativa negli ultimi tempi.

