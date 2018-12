Calciomercato, addio Allegri e valzer allenatori: l'annuncio di Pastorello

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI PASTORELLO / Sarà un'estate davvero rovente per le panchine dei top club europei con tanti big pronti a tornare in sella ed un prevedibile effetto domino che potrebbe innescarsi rapidamente. Da Conte e Mourinho passando per Zidane, attualmente liberi ed in cerca di una nuova destinazione, ad Allegri e Pochettino sempre corteggiatissimi.

Nomi pesanti, di cui ha parlato anche il noto agente Federico Pastorello.

Intervistato da 'Rai Sport', Pastorello ha raccontato: "Mourinho? Ci sono Zidane e Conte liberi, poi Allegri e Pochettino che sono da molti anni nello stesso club e potrebbero essere sensibili ad un movimento la prossima estate. Penso ci sarà un bel valzer di panchine. Il ritorno di Conte? Credo stia digerendo questa amarezza per l'esperienza conclusa male sotto l'aspetto dei rapporti col club, ma è stata felicissima per i risultati. Sicuramente un po' di riposo gli serve ora perché non si è fermato per tanti anni".

