CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO CONTRATTO RUGANI SCADENZA 2021 - Daniele Rugani continua ad essere uno dei calciatori più 'chiacchierati' in chiave mercato in vista di gennaio. In principio fu la Roma ad essere accostata al centrale della Juventus, pochi giorni fa è toccato al Barcellona (che oggi ha ufficializzato l'ingaggio dell'Inter Jeison Murillo). Nel frattempo, resta in piedi la trattativa per il prolungamento contrattuale con il club bianconero: l'attuale accordo è in scadenza nel 2021, ma dopo le sirene estive provenienti dal Chelsea di Sarri si è molto discusso di un nuovo contratto.

E questa mattina, si è parlato di una firma prevista a gennaio fino al 2023 con ingaggio da 3 milioni di euro, mentre nei mesi passati si è vissuta una fase di stallo CLICCA QUI per tutte le notizie sul calciomercato della Juve.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante sia stato fatto qualche passo in avanti, non c'è ancora l'accordo definitivo allo stato attuale. E, nel frattempo, le squadre interessate al 24enne calciatore non mancano. Rugani ha racimolato in questa stagione solo cinque presenze tra campionato e Champions League, per un totale di 361 minuti. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità concrete per quanto riguarda il rinnovo di Rugani con la Juventus.

