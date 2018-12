CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ASENSIO/ Marco Asensio è un talento cristallino del calcio europeo e mondiale. L'attaccante del Real Madrid, classe 1996, potrebbe lasciare i Blancos nelle prossime sessioni di calciomercato ed è stato più volte accostato a molte big del Vecchio Continente, fra cui la Juventus e il PSG. Ma non solo, nelle ultime ore, dalla Spagna, anche l'Inter sembra intenzionata a puntare dritta per Asensio.

Stando infatti a quanto riportato da 'Okdiario.com', i club che più recentemente avrebbero chiesto informazioni per lo spagnolo sarebbero stati proprio i nerazzurri e i campioni di Francia. Anche 'Don Balon', portale iberico, conferma l'interesse dell'Inter per il giocatore delle Merengues, senza tralasciare anche il Liverpool in corsa. Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!

Un poker 'galactico' di squadre per Asensio che potrebbe portare il suo prezzo alle stelle, più di quanto non sia già stimato da Florentino Perez. Secondo 'Cadena Cope', le cifre per strappare lo spagnolo al Real Madrid sarebbero da capogiro, considerando anche la clausola rescissoria 'da brividi' di 700 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui