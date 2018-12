Calciomercato, Kalinic flop: nuova destinazione a sorpresa

CALCIOMERCATO KALINIC / Potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda l'avventura di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid.

Prelevato in estate dal, l'attaccante croato ha fin qui collezionato 14 presenze (in gran parte spezzoni) e 3 gol, senza convincere i dirigenti e lo staff tecnico dei 'Colchoneros'. Per questo non sarebbe da escludere l'ipotesi di un addio già a gennaio colche, riferisce il turco 'Sabah', si sarebbe già mosso per tentare di prelevarlo. Tutti i colpi di gennaio: CLICCA QUI