Calciomercato Juventus e Napoli, asta per Todibo: spunta la nuova insidia

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TODIBO / Giovane, forte fisicamente, abile in più ruoli ed in scadenza di contratto. Jean-Clair Todibo racchiude in un unico profilo tutte le caratteristiche per far infiammare il calciomercato. Inevitabile, quindi, che su di lui si siano accesi i riflettori di mezza Europa con una vera e propria asta che sta infuriando.

Tutti i colpi di gennaio: CLICCA QUI!

Come rimbalza dalla Spagna, infatti, su Todibo si è attivato di recente anche il RealMadrid. Lo scrive il 'Mundo Deportivo', confermando il tentativo concreto da parte delle 'merengues'. Secondo 'Tuttosport', però, i bianconeri in particolare potrebbero anticipare i tempi cercando di chiudere l'affare a gennaio con un'offerta relativamente bassa ed una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui