CALCIOMERCATO JUVENTUS MARSIGLIA KEAN / Sarà un gennaio molto caldo per Moise Kean. Rimasto a Torino la scorsa estate, con la maglia della Juventus sta trovando podo spazio e per questo prende quota l'ipotesi di un addio durante la sessione invernale. Fa gola all'Ajax, con cui la Juventus è in contatto per il gioiello della difesa Matthijs de Ligt.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è parlato infatti di un possibile scambio con l'attaccante italiano come parziale contropartita nell'affare.

Ipotesi più percorribile per l'estate comunque, e quindi occhio agli inserimenti invernali. In particolare quello del Marsiglia, di cui dalla Francia rilanciano l'interesse concreto per Kean. Sarebbe lui infatti, secondo 'L'Equipe', il prescelto di Rudi Garcia in caso di addio di uno tra Germain e Mitroglou che stanno fin qui deludendo.

