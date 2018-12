CALCIOMERCATO INTER TCHOUAMENI/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter si sta muovendo in ottica calciomercato, sia per trattenere alcuni giocatori importanti che per regalare rinforzi a Luciano Spalletti. Alla prima voce, spunta il nome di Danilo D'Ambrosio, che sarebbe prossimo al rinnovo con la Beneamata. Il terzino classe 1988, è arrivato a Milano dal Torino nella sessione di gennaio della stagione 2013/2014.

Sul mercato in entrata invece, i nerazzuri avrebbero messo gli occhi su Aurélien Tchouaméni, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, club nel quale milita anche Yann Karamoh. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e ha totalizzato finora, preliminari di Europa League esclusi, 10 presenze in questa stagione.

