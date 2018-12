CALCIOMERCATO GENOA FROSINONE LAZAAR/ Achraf Lazaar, terzino sinistro del Newcastle United, potrebbe tornare a giocare in Italia, in Serie A, nel calciomercato di gennaio. Il difensore marocchino infatti, in prestito la scorsa stagione al Benevento, ha collezionato soltanto 3 presenze quest'anno con i bianconeri e vorrebbe trovare più spazio altrove.

Per le ultime notizie sui trasferimenti delle squadre di Serie A---> clicca qui!

Alla finestra ci sarebbero, secondo il 'Newcastle Chronicle', Genoa e Frosinone. Le squadre allenate rispettivamente da Cesare Prandelli e Marco Baroni, che tra l'altro lo ha allenato lo scorso anno proprio con le Streghe, potrebbero puntare su Lazaar per avere un laterale sinistro in più in grado di dare maggior adito alla fase offensiva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui