CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS MILINKOVIC-SAVIC LOFTUS-CHEEK/ Il Milan di Gennaro Gattuso ha un disperato bisogno di un centrocampista per la sessione di calciomercato di gennaio. I rossoneri, privi di Biglia e Bonaventura fermi per infortunio, sono a caccia di giocatori di qualità per la volata finale di questa stagione, con la qualificazione in Champions League nel mirino. Uno dei nomi caldi è quello di Cesc Fabregas. Lo spagnolo del Chelsea di Maurizio Sarri è in scadenza di contratto con i Blues ed è pronto a lasciare Londra. Sull'ex Arsenal però, c'è anche un suo compagno di squadra nei Gunners, Thierry Henry, allenatore del Monaco.

Calciomercato Milan, gli altri candidati: Milinkovic-Savic, Loftus-Cheek e...

Stando infatti a quanto riportato dal 'London Evening Standard', il tecnico del club del principato vorrebbe far leva sulla reciproca stima e amicizia da 'compagni di squadra' con Fabregas, per portare il classe 1987 allo Stade Louis II. Per le ultime notizie sul calciomercato Milan---> clicca qui!

Ma il Milan non sta pensando solo a Fabregas. Nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi di un passaggio in rossonero, già a gennaio, di Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio. In alternativa, Leonardo potrebbe adottare una linea verde e puntare su Valentino Lazaro, centrocampista 20enne dell'Hertha Berlino. Resta viva inoltre, l'idea Ruben Loftus-Cheek, anch'egli del Chelsea. Il giocatore inglese vorrebbe più spazio e il Milan potrebbe fare al caso suo.

