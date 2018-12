CALCIOMERCATO INTER KARAMOH / C'è ancora incertezza su quello che sarà il futuro di Yann Karamoh. Passato la scorsa stagione all'Inter ed ora in prestito al Bordeaux, l'attaccante francese classe '98 sta ben figurando in Ligue 1 attirando la attenzioni di tanti club, tra cui lo stesso Bordeaux che lo vorrebbe rilevare a titolo definitivo.

L'Inter ascolta e prende nota, anche perché prima dovrà esercitare il riscatto del cartellino del giocatore arrivato dalin prestito biennale.

Tutti i colpi di gennaio: CLICCA QUI!

A ribadirlo, facendo il punto sulla sua situazione, è lo stesso Karamoh che proprio oggi in conferenza stampa ha raccontato: "Sono stato a Milano la settimana scorsa, ma non sono in contatto direttamente con la dirigenza dell’Inter. Mi seguono e vogliono vedere cosa faccio sul campo, ma ci pensano i miei genitori e il mio staff a mantenere i contatti con loro. Ora non penso al futuro, qui al Bordeaux sto bene, poi vedremo. In realtà io sono ancora di proprietà del Caen, dato che l’Inter mi riscatterà al termine della stagione. Poi vedremo cosa accadrà". L'Inter, da parte sua, è contenta del rendimento e della crescita dimostrata dal ragazzo rientrato in patria ed in vista di una probabile rivoluzione sulle fasce in estate (Candreva ai saluti, Perisic in bilico ed il riscatto di Keita costa 34 milioni) sarebbe intenzionata a puntare sul gioiellino pronto a rientrare alla base. Anche se si parla già di offerte da 15 milioni di euro che potrebbero ancora salire, garantendo da subito una plusvalenza importante di cui le casse interiste hanno bisogno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui