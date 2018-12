CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME' / Accostato a Roma e Milan, Christian Kouamè ha attirato l'attenzione anche del Napoli: l'attaccante del Genoa, 21 anni, è un pallino del direttore sportivo Giuntoli che vorrebbe portarlo in azzurro già a gennaio. Come riferisce 'Sky', negli ultimi giorni c'è stato un tentativo di accelerata da parte del club partenopeo: l'obiettivo sarebbe quello di acquistare Kouamè già nel mercato invernale, soprattutto se dovesse esserci un'uscita a centrocampo.

Se non dovesse essere fattibile questa ipotesi, ecco che ilproverà a chiudere subito l'operazione in vista della prossima estate in modo da anticipare la concorrenza.

Nei giorni scorsi Giorgio Perinetti ha escluso un addio di Piatek e Kouamè al Genoa: "Partenze eccellenti a gennaio non ci saranno, adesso siamo impegnati a rinforzare la squadra, non indebolirla. Per Kouame e Piatek non ci sono trattative, non c'è la nostra volontà di parlare. Sono ragazzi seguiti, di cessione se ne parlerà in un altro periodo, eventualmente"

