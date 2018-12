JUVENTUS ADIDAS CLASSIFICA SPONSOR / Contratto milionario per la Juventus con Adidas: 51 milioni di euro fino al 2027 per la società bianconera. Un record per il calcio italiano ma qual è la situazione negli altri paesi. Calciomercato.it ha messo a confronto i ricavi da sponsor tecnici delle big dei principali campionati del Vecchio Continente, il risultato è che la società campione d'Italia è l'unica che, bene o male, riesce a tenere il passo, pur restando molto attardata.

Le altre italiane invece sono molto indietro: il Milan arriva a circa 15 milioni l'anno, l'Inter sfiora i 10, mentre il Napoli è intorno agli 8 milioni.

SERIE A

Juventus: 51 milioni l'anno (Adidas)

Milan: 15 milioni l'anno (Puma)* Cifre non ufficiali

Inter: 9 milioni (Nike)

Napoli: 7,8 milioni (Kappa)

Roma: 5 milioni (Nike)

LIGA

Barcellona: 105 milioni (Nike) - Oltre a gestione delle licenze dei propri negozi (circa 50 milioni l'anno)

Real Madrid: 52 milioni (Adidas) - Nuovo accordo potrebbe arrivare a 110 milioni di euro per i prossimi 10 anni

PREMIER LEAGUE

Manchester United: 83,5 milioni di euro (Adidas)

Chelsea: 66 milioni (Nike)

Liverpool: 35 milioni (New Balance)

Arsenal: 33 milioni di euro (Adidas)

BUNDESLIGA

Bayern Monaco: 90 milioni l'anno (Adidas)

Borussia Dortmund: 50 milioni (Puma)

Psg: 20 milioni (Nike)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui