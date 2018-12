CALCIOMERCATO ROMA SANOGO / Niente Roma per Sekou Sanogo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ormai ex centrocampista dello, finito nel mirino di, non giocherà in Italia. Il calciatore vestirà, infatti, la maglia dell'E' stato lo stesso club dell'a darne l'annuncio, attraverso i propri canali ufficiali.