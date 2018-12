Genoa-Atalanta, i convocati di Prandelli

GENOA ATALANTA CONVOCATI PRANDELLI / Sono 23 i giocatori convocati da Cesare Prandelli per il match del Genoa contro l'Atalanta. Per l'occasione non ci sarà Mazzitelli.

Ecco l'elenco completo:

Marchetti, Spolli, Criscito, Lisandro Lopez, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Romero, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic, Hiljemark, Radu.

