Lazio-Cagliari, i convocati di Maran: assenza in attacco

LAZIO CAGLIARI CONVOCATI PAVOLETTI/ Leonardo Pavoletti salta Lazio-Cagliari: l'attaccante dei sardi non è tra i convocati del tecnico Rolando Maran per la trasferta in casa dei biancocelesti.

Di seguito l'elenco completo: al suo posto dovrebbe giocare

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pajac, Andreolli, Klavan, Pisacane, Padoin, Faragò, Romagna.

Centrocampisti: Dessena, Bradaric, Cigarini, Joao Pedro, Barella, Ionita, Lella.

Attaccanti: Cerri, Farias, Sau, Doratiotto.



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui