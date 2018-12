A costo di giocare con Gerry Scotti mezzala montolivo non lo voglio vedere neanche in foto

Calabria?? Molto dubbioso, piuttosto Halilovic, Rodriguez. O Brescianini. Gattuso si gioca tanto non facendo giocare Montolivo nemmeno in queste condizioni...

Calabria mezzala è la classica carta della disperazione perché non vuoi mettere Montolivo (giocatore che per altro ho sempre odiato) e perché non hai più idee costruttive su moduli e gioco.



E come tutte le scelte di disperazione, domani o sarà la mossa vincente o un disastro