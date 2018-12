CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA DYBALA / La Juventus, in attesa del doppio incrocio degli ottavi di Champions League con l'Atletico di Simeone, continua la sua inarrestabile marcia in campionato. Il successo sulla Roma, firmato da Mario Mandzukic, ha permesso all'undici di Allegri di tornare a +8 sul Napoli e fregiarsi con due giornate d'anticipo del platonico titolo di campione d'inverno. La dirigenza della Continassa non perde però di vista il mercato, con il capo dell'area Sport Paratici e il vicepresidente Nedved che pianificano i prossimi colpi della squadra bianconera soprattutto con vista giugno. Da de Ligt a Dybala, passando per Pogba ed Asensio: le trattative, gli affari e le mosse del calciomercato Juventus per il 2019.

Clicca qui per leggere le ultimissime news sul mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, da Navas a de Gea: i nomi per la porta

Wojciech Szczesny e Mattia Perin rappresentano due sicurezze per la porta della Juventus di Massimiliano Allegri. Il 28enne portiere polacco ha raggiunto il pieno della maturità e, dopo la stagione alle spalle di Gigi Buffon, ha preso il posto da titolare. In estate è arrivato dal Genoa il 26enne estremo difensore di Latina, ma le sue presenze si contano sulle dita di una mano: tre partite in campionato, zero minuti in Champions League. Una situazione che potrebbe creare qualche problema in chiave Nazionale, anche se difficilmente cambierà aria in estate. Nel frattempo, però, David de Gea e Keylor Navas sono stati accostati alla Juventus del futuro. Il primo è in scadenza di contratto col Manchester United nel giugno prossimo, ma sta trattando un maxi rinnovo con la dirigenza dei 'Red Devils'; il secondo, invece, è destinato a lasciare il Real Madrid, chiuso com'è da Courtois. Appare, però, difficile pensare a cambi nel reparto dei portieri per il club bianconero nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Benatia: le trattative in difesa

E' chiaro che l'obiettivo numero uno per la difesa di Massimiliano Allegri porti a Matthijs de Ligt, gioiello dell'Ajax già da tempi non sospetti nel mirino del nuovo capo area sport bianconero Paratici. Il club campione d'Italia lavora in prospettiva giugno per il giovanissimo difensore olandese, sul quale però ci sarà da battagliare con le alte big d'Europa Barcellona in primis. La valutazione del calciatore parte da 60 milioni di euro e Paratici potrebbe giocarsi la carta Kean (apprezzato dalla dirigenza dei 'Lancieri') per abbassare le preteste sul costo del cartellino.

Con Rugani che potrebbe rinnovare, e finito nei radar del Barcellona prima dell'ingaggio dell'ex Inter Murillo da parte dei blaugrana, da monitorare in uscita soprattutto la situazione di Benatia. Il centrale marocchino, dopo gli accostamenti a Milan e Roma, nelle ultime ore sarebbe entrato nei desideri di Borussia Dortmund e Schalke 04: se non dovesse concretizzarsi il prolungamento contrattuale, un suo addio alla Juventus (seppur difficile) potrebbe materializzarsi già in questa finestra del mercato. Per un'eventuale sostituzione di Benatia in caso di partenza a gennaio il nome più caldo sarebbe quello del baby francese Todibo, per cui i bianconeri potrebbero versare un indennizzo di 2-3 milioni di euro per liberarlo dal Tolosa prima della scadenza naturale del contratto fissata a giugno.

Sulle fasce invece, come spiegato da Allegri, tutto dipende dalle condizioni di Cuadrado: se il colombiano non recupererà in tempi brevi dall'infortunio al ginocchio la Juve bloccherebbe una possibile uscita di Spinazzola, richiesto specialmente dal Genoa.

Calciomercato Juventus, da Isco a Pogba: le trattative a centrocampo

Il rinnovo difino al 2023 allontana, ma non chiude del tutto, le porte ad un eventuale addio del brasiliano ex Porto a fronte di offerte superiori ai 50 milioni di euro.i nomi sulla lista della dirigenza della Continassa se a fine stagione si materializzasse la cessione di Alex Sandro.

La situazione che riguarda Francisco Roman Alarcon Suarez, in arte Isco, continua ad agitare il mercato dei top club europei in vista di gennaio. E anche quello della Juventus. Il centrocampista del Real Madrid non ha legato col nuovo allenatore Solari e può partire nelle prossime settimane: attenzione, però, a Manchester City e Arsenal. Ma Paratici guarda anche al futuro: occhi puntati su Sandro Tonali, baby prodigio del Brescia di Eugenio Corini. Il 18enne regista, che ricorda Pirlo per movenze e caratteristiche tecniche, è finito sul taccuino di Inter, Chelsea e Paris Saint-Germain. Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, è pronto a scatenare l'asta nel giugno prossimo. Infine, resta viva anche la pista che porta al ritorno di Paul Pogba. L'addio di José Mourinho, col quale il francese ha avuto diversi problemi, alla panchina del Manchester United può far cambiare la situazione a gennaio. Ma il francese è uno dei nomi più caldi in vista della prossima stagione. I rapporti sono ottimi, i suoi ex compagni sono pronti a riaccoglierlo a braccia aperte.

Calciomercato Juventus, da Asensio a Dybala: le trattative in attacco

Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi e il baby Kean. Difficile se non impossibile migliorare a gennaio un reparto offensivo tra i più completi nel panorama mondiale in termini di quantità e spessore tecnico. Ad uscire potrebbe essere il solo Kean, che oltre ad alcune società italiane di medio-bassa classifica piace anche all'Ajax. La situazione dell'Under 21 azzurro si deciderà durante la sosta, con Allegri che nelle scorse settimane aveva tolto dal mercato il classe 2000 ritenendolo parte integrante del gruppo nonostante il ridottissimo minutaggio.

Paratici, Nedved e Allegri hanno blindato con decisione Douglas Costa, oggetto dei desideri del Manchester United per il dopo Mourinho. Non è da escludere, comunque, un nuovo assalto dei 'Red Devils' a giugno per il 'Flash' brasiliano. Da monitorare anche il futuro di Paulo Dybala per la prossima estate: un'offerta 'monstre' superiore ai 120 milioni di euro farebbe tentennare i dirigenti bianconeri, con il Bayern Monaco in prima fila per assicurarsi le prestazioni della 'Joya'.

Se dovesse partire l'argentino Paratici potrebbe puntare su un profilo più giovane ma già con una discreta esperienza internazionale come Asensio o Pulisic. In passato per lo spagnolo il Real Madrid ha rifiutato delle proposte stratosferiche provenienti dalla Premier League e non solo. Inoltre da non scartare neanche la pista James Rodriguez grazie all'aiuto di Jorge Mendes. L'agente portoghese assiste pure il baby Trincão, per il quale si prospetterebbe un braccio di ferro con l'Inter dell'ex Marotta. Infine, capitolo Mandzukic: il croato sembra destinato a proseguire il matrimonio con la Juventus, con la firma sul rinnovo che dovrebbe arrivare prima della prossima primavera.

Alessio Lento e Giorgio Musso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui