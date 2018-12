Milan-Fiorentina, Bertolacci out: non c'è spazio per Montolivo

MILAN FIORENTINA BERTOLACCI MONTOLIVO CALABRIA / Piove sul bagnato in casa Milan, che deve fare i conti con la super emergenza a centrocampo. Sono 5 i calciatori di ruolo che salteranno la Fiorentina: agli infortunati storici Bonaventura e Biglia si è aggiunto Bertolacci e gli squalificati Kessie e Bakayoko.

Mettere in piedi una linea mediana per Gattuso non sarà per nulla facile ma nonostante le tantissime assenze non dovrebbe esserci ugualmente spazio per. In un centrocampo a 3 dovrebbero giocare, Mauri e Calhanoglu. Proprio il terzino italiano sarebbe la maggiore sorpresa.

4-3-3: Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui