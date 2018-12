CALCIOMERCATO INTER OZIL / Unai Emery fa chiarezza sul futuro di Mesut Ozil: accostato all'Inter, il trequartista tedesco non sta vivendo una grande stagione con poche apparizioni in campo e prestazioni non positive.

Quattordici apparizioni complessive in stagione, quattro i gol realizzati e un feeling con il manager spagnolo che non sembra decollare: per questo si è parlato di un possibile addio a gennaio con l'Inter, CLICCA QUI per tutte le news sul mercato nerazzurro, pronta a cogliere l'occasione. Ma proprio l'allenatore exin conferenza stampa ha fatto chiarezza su quel che sarà di Ozil: "Abbiamo bisogno di lui - le parole di-. Domani (contro il, ndr) sarà della squadra: vogio che ogni giocatore con buona mentalità ci aiuti, può farlo con le sue qualità".

Sull'insoddisfazione di Ozil per lo scarso impiego, Emery dice: "Tutti i giocatori vogliono giocare e aiutare la squadra. La frustrazione è la stessa per tutti quando non giocano una partita. Ho parlato con lui e gli ho detto ciò che ci serviva: ha le qualità e le caratteristiche per aiutarci quando la squadra ha bisogno di lui in campo". Per quel che riguarda l'interesse dell'Inter, i nerazzurri vorrebbero Ozil con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui