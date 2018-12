JUVENTUS ROMA FORMAZIONE RONALDO / "Cristiano Ronaldo sarà in campo contro la Roma". Ci ha pensato Massimiliano Allegri in conferenza stampa a sciogliere ogni dubbio sulla presenza in campo del portoghese nel big match dell''Allianz Stadium' tra la Juventus e la squadra giallorossa. Ronaldo potrebbe riposare con Atalanta o Sampdoria, ma intanto domani sera guiderà l'attacco bianconero insieme a Mandzukic e Dybala.

sembra orientato a confermare il tridente titolare, con l'argentino insidiato però da Bernardeschi sulla trequarti.

In mediana torna Bentancur dopo la squalifica, insieme a Pjanic e Matuidi: spazio a partita in corso, eventualmente, per i due tedeschi Emre Can e Khedira. Davanti a Szczesny confermata la presenza di De Sciglio, Alex Sandro e Chiellini, mentre al fianco del capitano bianconero l'ex della sfida Benatia sarebbe in leggero vantaggio su Bonucci.

Juventus, probabile undici anti-Roma (4-3-1-2):Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

