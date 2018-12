NAPOLI SPAL CONVOCATI / Doppia assenza tra i convocati del Napoli in vista del match di domani pomeriggio contro la Spal: il tecnico Carlo Ancelotti dovrà rinunciare ad Allan e Mario Rui. Il centrocampista brasiliano soffre di un problema alla schiena e non sarà in campo al San Paolo, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Fuori causa anche Mario Rui che ha saltato diversi allenamenti per un problema familiare e non è stato inserito tra i calciatori disponibili. Torna, invece, Simoneche potrebbe anche essere schierato dal primo minuto, insieme a Meret che si candida ad una maglia da titolare Ospina, Meret, Karnezis, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Verdi, Rog, Younes, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik.