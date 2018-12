MILAN FIORENTINA BERTOLACCI / Piove sul bagnato in casa Milan: Rino Gattuso sarà costretto ad inventarsi il centrocampo, reparto dove si contano almeno quattro assenze. Al forfait a lungo termine di Biglia si sono aggiunti quelli degli squalificati Kessie e Bakayoko. Ma non è tutto: nell'ultima allenamento prima della gara contro la Fiorentina, i rossoneri hanno perso anche Bertolacci.

L'ex Genoa si è fermato in allenamento - come riferisce 'Sky'- e difficilimente sarà possibile vederlo titolare domani nella gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Se il forfait dovesse essere confermato Gattuso si ritroverebbe soltanto con Josècome centrocampisti centrali. Tutte le ultime sul Milan: CLICCA QUI

L'emergenza a centrocampo rende complicato stilare la formazione per il tecnico del Milan: confermando il 4-4-2 si potrebbero vedere proprio Mauri e Montolivo come coppia centrale; alternativa sarebbe accentrare Calhanoglu e schierare Laxalt sulla fascia.

