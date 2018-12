JUVENTUS ROMA CONVOCATI DZEKO / C'è Edin Dzeko, non De Rossi nella lista dei convocati della Roma per il big match di domani sera a Torino contro la capolista Juventus. Di Francesco recupera anche Florenzi, out invece Lorenzo Pellegrini.

Questo l'elenco completo del tecnico giallorosso per la sfida dell'Allianz Stadium:

portieri: Olsen, Fuzato, Mirante;

difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas;

centrocampisti: Cristante, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Perotti;

attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert.

