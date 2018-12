CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ALABA LUCAS HERNANDEZ ALEX SANDRO / L'Atletico Madrid ha negato una partenza di LucaHernandez, direzione BayernMonaco, durante il calciomercato di gennaio ma ha giugno le cose potrebbero cambiare. Simeone è consapevole della forza del suo terzino sinistro: "E' normale che una squadra come quella bavarese - si legge su goal.com - voglia pagare la clausola". Si parla di una cifra, quella della clausola, vicina agli 80 milioni di euro.

Se i tedeschi dovessero veramente acquistare Hernandez potrebbe scatenarsi un vero valzer dei terzini sinistri, sempre merce più rara, che potrebbe chiamare in causa la Juventus.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro via dopo il rinnovo?

Con l'acquisto di Lucas Hernandez, il Bayern Monaco lascerebbe partire molto più facilmente Alaba, che non è un segreto piace al Real Madrid. I Blancos sono consapevoli di dover trovare un sostituto a Marcelo, che in estate potrebbe tornare a strizzare l'occhio alla Juventus per riabbracciare CristianoRonaldo. A quel punto sarebbe difficile ipotizzare una permanenza di Alex Sandro, che nonostante il fresco rinnovo, potrebbe lasciare il bianconero, scatenando una vera e propria asta internazionale. Manchester United, City e Psg sono pronti a fare follie per aggiudicarsi il giocatore

