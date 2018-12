JUVENTUS ISCO SOLARI / Il nome di Isco continua a tenere banco in casa Real Madrid. Il fantasista spagnolo sta trovando maggiore spazio nelle ultime settimane con Solari, anche se il suo futuro resta in bilico in vista di giugno con le big d'Europa - Juventus compresa - pronte all'offensiva per il suo cartellino.

Il tecnico dei 'Blancos', un po' in controtendenza rispetto alle ultime uscite, applaude il rendimento di Isco alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro l'Al-Ain: "L'ho visto molto bene nell'ultima partita quando è subentrato nel secondo tempo. E anche in allenamento mi ha dato buone risposte - le parole in conferenza stampa di Solari - Io e lo staff tecnico speriamo di avere tutti i giocatori della rosa nelle migliori condizioni: questo rende difficile le mie scelte, però aumenta la competitività nel gruppo".