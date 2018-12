Classifica Guardian, Ronaldo cede ancora lo scettro a Modric

CLASSIFICA GUARDIAN TOP 100 - Il tabloid britannico 'The Guardian' ha pubblicato la lista annuale dei 100 calciatori più forti del 2018, stilata in base ai giudizi di 225 esperti provenienti da 69 Paesi. Come per il Pallone d'Oro ed il Fifa The Best, il vincitore è Luka Modric, campione d'Europa con il Real Madrid e vicecampione del mondo con la Croazia. Secondo posto per Cristiano Ronaldo, davanti a Lionel Messi terzo. Il portoghese della Juventus, peraltro, è l'unico rappresentante della Serie A nella top 20. Chiellini è il primo italiano al 49esimo posto. Ecco la graduatoria:

1. Modric

2.

3. Messi

4. Mbappé

5. Salah

6. Griezmann

7. Hazard

8. De Bruyne

9. Kane

10. Kanté

11. Neymar

12. Varane

13. Rakitic

14. Suarez

15. Aguero

16. Pogba

17. Ramos

18. Marcelo

19. Mané

20. David Silva

21. Cavani

22. Kroos

23. Firmino

24. van Dijk

25. Coutinho

26. DYBALA

27. Oblak

28. Isco

29. PERISIC

30. Lewandowski

32. Icardi

33. Mandzukic

46. Mertens

49. Chiellini

51. Pjanic

53. Matuidi

54. Dzeko

56. Koulibaly

58. Insigne

60. Buffon

73. Immobile

76. Bonucci

90. Higuain

