CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / 'Sogno' Milinkovic-Savic, ma l'obiettivo più alla portata del Milan a gennaio rimane Cesc Fabregas. La dirigenza rossonera continua nel pressing per lo spagnolo, cercando di ridurre le differenze economiche con il Chelsea che per liberarlo subito chiederebbe circa 10 milioni di euro.

Per Fabregas, in scadenza a giugno con i 'Blues', il Milan avrebbe pronto un contratto biennale fino al 2021 a 4 milioni di euro più bonus come scrive il 'Corriere della Sera'. L'ex Arsenal e Barcellona sta trovando poco spazio nello scacchiere iniziale di Maurizio Sarri e avrebbe aperto ad un suo addio anticipato al Chelsea.

