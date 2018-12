CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO ATTACCO SECONDA PUNTA / "Ci serve un giocatore in avanti che sappia fare sia l'attaccante che l'esterno", Gennaro Gattuso oggi in conferenza stampa ha dettato le linee guida per il prossimo calciomercato invernale. Il Milan sarà tra le squadre a muoversi maggiormente e dopo l'acquisto di Paqueta, i rossoneri quasi certamente prenderanno 2/3 elementi per accrescere la qualità della rosa. Il sogno a centrocampo, non è più un segreto, è Fabregas ma in avanti serve maggiore qualità anche per via della stagione deludente di Calhanoglu. Per restare aggiornato con tutte le news sul Milan CLICCA QUI.

Le idee in casa rossonera sono dunque abbastanza chiare, anche se resta da capire quanto Elliott abbia intenzione di investire.

Milan, da Pjaca a Depay: vecchie idee per un nuovo mercato

La ricerca di un esterno/seconda punta non è una novità di questo mercato per il Milan. Sono stati tanti i calciatori di quel ruolo, accostati ai rossoneri, durante la sessione estiva, e alcuni di questi potrebbero tornare di moda. Stiamo pensando, ad esempio, di Pjaca: il croato sta faticando ad imporsi alla Fiorentina e gli ottimi rapporti con la Juventus potrebbero favorire la trattativa. D'altronde Pjaca è un calciatore che al Milan è sempre piaciuto così come Depay. L'olandese del Lione ha però un valore di mercato decisamente più alto e portarlo a Milano risulterebbe molto più difficile rispetto al croato che potrebbe cambiare aria con la formula del prestito. Vecchie idee, dunque, per un nuovo mercato che il Milan non può sbagliare.

