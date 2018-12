JUVENTUS RUGANI / Juventus e Daniele Rugani: un matrimonio destinato a continuare. Dopo Alex Sandro, infatti, anche il 25enne difensore ex Empoli sarebbe destinato a rinnovare il contratto con la società campione d'Italia.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Rugani firmerà a gennaio l'accordo fino alcon i bianconeri.

In scadenza nel 2021, il classe '94 andrebbe a percepire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione rispetto ai 2 mln attuali. Come documentato da Calciomercato.it, Rugani negli ultimi giorni era finito nel mirino del Barcellona prima del trasferimento in blaugrana dell'ex Inter Murillo.

