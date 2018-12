CALCIOMERCATO NAPOLI NDOMBELE LIONE / Per molti si tratta del 'nuovo' Pogba, Tanguy Ndombélé è un centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lione.

Il calciatore è stato accostato a grandi club come Manchester United e Real Madrid ma anche lae ilstanno monitorando con interesse la crescita del giocatore classe 1996.

L'agente di Ndombélé, Duro Ivanisevic, in merito al suo futuro, intervistato da 'Calcio Napoli 24 Live', si è così espresso: "In passato non ci sono stati interessamenti del Napoli ma in futuro non si può sapere, perché no? Il Napoli è un grande club e ora con Carlo Ancelotti ancora di più, è uno dei migliori tecnici e con lui potrebbe migliorare.

VALUTAZIONE - "Bisognerebbe chiedere al Lione, il club chiede 80 milioni, ma trattando si può scendere e trovare un compromesso. La Serie A è un campionato che potrebbe fare a caso di Ndombele, a gennaio non si muove, in futuro si valuterà"

