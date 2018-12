INTER RAMSEY JUVENTUS / Nuova sfida sul calciomercato tra Juventus e Inter. Anche il club nerazzurro sarebbe forte su Aaron Ramsey, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con l'Arsenal. Il nuovo Ad Marotta avrebbe messo nel mirino il centrocampista gallese, che da tempi non sospetti piace anche all'ex 'gemello' Paratici.

Stando a 'Sport Mediaset' i nerazzurri avrebbero già trovato una bozza d'accordo con l'entourage del giocatore, che in termini d'ingaggio chiederebbe 6-7 milioni di euro. Marotta potrebbe tentare l'affondo già in questa sessione invernale del mercato, ma al momento appare difficile un addio a metà stagione di Ramsey all'Arsenal.

