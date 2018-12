MILAN FIORENTINA PIOLI / Giornata di vigilia per la Fiorentina di Stefano Pioli, che sfiderà il Milan a San Siro: "Ho visto ragazzi attenti e determinati per tutta la settimana, l'abbiamo preparata bene - ammette il tecnico dei Viola in conferenza stampa - è la nostra occasione, i rossoneri non sono in difficoltà.

Avere assenze pesanti fa mettere in campo sempre qualcosa in più. Dobbiamo farlo anche noi".

SIMEONE - "L'esultanza dopo il gol? Ha sbagliato, ma è stato il primo ad ammetterlo. Ha sempre dato tutto e continuerà a farlo, ha grande cuore e grande attaccamento al lavoro. Pjaca? Mi sta dando segnali positivi"

CALCIOMERCATO - "Aperto fino al 31? In passato non ho mai avuto problemi"

