CALCIOMERCATO VIEIRA BALOTELLI / La parola fine doveva essere messa in estate, poi Balotelli è rimasto al Nizza: non la scelta migliore visto il rendimento dell'attaccante in rossonero e ora arrivano le parole di addio firmate dal tecnico Vieira.

In un'intervista a 'Nice Matin' l'allenatore del Nizza racconta: "E' sotto contratto ma per lui la situazione è complicata e quindi anche per me e il club.

Non è un cattivo ragazzo, siamo pronti a fargli rispettare il contratto ma dobbiamo trovare una soluzione al problema e la società sta parlando con il suo agente. Un fallimento? Sì! La situazione è stata subito difficile da gestire, le cose sono anche peggiorate. Sembrava dovesse andare via in estate, poi è rimasto ma era in ritardo di condizione. Voleva dimostrare il suo valore, ma sia io che lui abbiamo capito che non sarebbe stato semplice, anche se lui l'impegno lo ha messo". Per Balotelli si è parlato di un possibile interesse dellae l'accostamento alè di vecchia data.