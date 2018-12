Calciomercato Spal, passi in avanti per Viviano: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SPAL VIVIANO SPORTING CP GENNAIO - Si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno di Emiliano Viviano in Italia. Come raccontato dalla nostra redazione il 7 dicembre scorso, i colloqui con la Spal sono avviati da tempo e, adesso, sembrano andare sempre più verso la direzione giusta.

Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it , tra l'entourage di Viviano e la Spal è stato raggiunto un accordo di massima. Manca quello con lo: gli spallini vorrebbero chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, i portoghesi vorrebbero cedere a titolo definitivo il 33enne portiere, arrivato l'estate scorsa dallae sotto contratto fino al 2020. Dunque, c'è ancora da lavorare per chiudere l'affare: parti al lavoro per cercare la quadratura del cerchio.