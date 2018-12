CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO GENNAIO MONCHI - Domani affronterà la Juventus, ma l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si aspetta nuovi innesti dal calciomercato di gennaio.

Interrogato sull'esito del vertice tra il direttore sportivoe il presidente, il tecnico abruzzese ha così risposto: "Abbiamo parlatato poco, non gli ho chiesto niente di mercato e lui non me ne ha parlato. Adesso dobbiamo pensare agli impegni di campionato, dopo ci concentreremo sul resto. Ma è inevitabile che qualcosa dovremo fare. Ci muoveremo, non possiamo non farlo anche alla luce della situazione degli infortunati".