JUVENTUS ROMA INFORTUNATI / Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma ha fatto il punto su infortunati e possibili recuperi in vista della trasferta di Torino: tutte le notizie sulla Roma CLICCA QUI.

Il tecnico giallorosso ha spiegato: "Oggi Dzeko farà un allenamento di rifinitura e vedremo se possiamo portarlo in panchina.

Quasi sicuramente sarà tra i convocati, come. Pernon ci sono speranze.non si è mai allenato con la squadra, anche le sue condizioni sono da valutare".

Successivamente Di Francesco ha risposto anche alle domande su Perotti e Pastore: "Sono molto contento di come si stanno allenando e della loro crescita. Ma non potremo certo averli per 90 minuti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui