CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti è chiaro: nel calciomercato di gennaio il Napoli non farà acquisti. Il tecnico di Reggiolo ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Spal: "Non arriverà nessuno, a meno che non mi faranno uno scherzetto. La rosa mi soddisfa, è molto competitiva e un arrivo complicherebbe la gestione e una cessione comporterebbe un decadimento della rosa. Cessione? No, a meno che non ci sia un calciatore che voglia andare via ad ogni costo.

Ma al momento tutti sono più o meno contenti di stare questa squadra. La gestione è molto semplice".

TODIBO-PAVARD - In estate poi si parla dei possibili arrivi a Napoli di Todibo e Pavard, Ancelotti spiega: "Non possiamo parlare adesso di quello, sarebbe una mancanza di diverso grossa per questi calciatori. Se dico Pavard mi piacerebbe, potrei fare dispiacere Hysaj, Malcuit o Maksimovic. Abbiamo tempo per migliorare questa rosa anche se non sarà facile".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui