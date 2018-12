CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Nella conferenza stampa alla vigilia di Chievo-Inter, Spalletti ha parlato anche di mercato: "Se ne occupa la società, è una domanda fare a loro. Non è facile mettere mano alla nostra rosa, per la qualità che possediamo. Se ci fosse l'opportunità, l'organizzazione societaria top che abbiamo sarà nelle condizioni di andarle a cogliere. Ma stiamo bene così, abbiamo una rosa forte, completa in ogni ruolo e se capiterà qualcosa è quello che ho detto".

SKRINIAR - "Noi ora ne abbiamo diversi calciatori al centro di voci di mercato. E' chiaro che Skriniar è un pilastro ed è difficile farne a meno.

Se proprio mi devo sforzare qualcosa che non va - per me è perfetto - nel nome di battesimo e ci stiamo lavorando (sorride, ndr)".

FUTURO MIRANDA - "E' un elemento importante e ha giocato anche partite importantissime. Poi devo tener conto anche le partite e la forza dei compagni di squadra. Tengo conto di tutti i calciatori, non c'è qualcuno che è sembrato far numero dentro la rosa: quest'anno no, anche chi ha giocato di meno sono quasi del livello di chi ho scelto. E' dipeso più da me che da loro il minutaggio. Se lui dice che è poco contento, non lo so: è chiaro che quelli che giocano poco non sono felicissimi, ma succede così nelle squadre top. Se vedete la Juventus, nella rosa ci sono elementi che giocano poco e che sono stati costati molto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui