JUVENTUS-ROMA CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO LIVE DIRETTA - Dopo le parole di Massimiliano Allegri, arriva la risposta di Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, per commentare le ultime notizie di formazione e di calciomercato. La squadra capitolina non vive un momento felice e deve fare i conti con diverse defezioni: Calciomercato.it segue in diretta le dichiarazioni dell'allenatore abruzzese.

JUVE-ROMA: "Servirà una prestazione di altissimo livello, sotto il profilo tecnico, fisico e mentale". La Juve vince anche perché non ha cambia allenatori? "Non lo so, ma può essere. Mi ricordo quando sono andato con il Sassuolo e nello spogliatoio degli ospiti ti fanno vedere tutti gli scudetti e i trofei che hanno... Ovviamente andarci con la Roma è un'altra cosa".

CRISTIANO RONALDO - "Pericolo numero uno, è un fuoriclasse assoluto.

La Juventus ha costruito tanto, vincere aiuta a vincere, poi hanno la stessa proprietà da tanto tempo e uno stadio che mette soggezione".

DIFESA A 3 O 4? - "A prescindere dal modulo, dobbiamo difendere meglio. Siamo migliorati in attacco, ma peggiorati in difesa, ma ripeto: la formazione è top secret. Dobbiamo lavorare sul campo, anche se la difesa è rimasta la stessa, abbiamo fatto tanti errori individuali che hanno compromesso il risultato. Paghiamo sempre qualcosa che ci è mancato. Ma non si può valutare solo la linea difensiva, dobbiamo essere più aggressivi e difendere in tutte le zone del campo. Guardate Mandzukic. La sua cattiveria. Il suo impegno. Lo vedi spesso tornare per aiutare la squadra a difendere".

FUTURO DI FRANCESCO - "Se mi sento più rassicurato dopo le parole di Pallotta? Mi sento in discussione tutte le mattine, l'allenatore viene ritenuto sempre il primo responsabile".

SCHICK O ZANIOLO?: "Più difficile vedere Zaniolo dal 1'. Non ho avuto le risposte giuste da lui in quel ruolo. Ma molto dipenderà anche dalle condizioni di Under, che questa settimana non si è allenato bene con la squadra. Florenzi? Anche lui potrebbe essere utilizzato in un ruolo più avanzato, si adatta con facilità".

LE PAROLE DI PALLOTTA - "Tutti devono impegnarsi di più, a partire dall'ambiente, gli addetti stampa, non solo l'allenatore e i giocatori. Io devo fare qualcosa in più per tenermi stretto questo lavoro e portare la Roma dove merita, non certo ai livelli della Juve".

