CALCIOMERCATO MILAN SCAMBIO HIGUAIN MORATA CHELSEA GATTUSO - Domani arriva la Fiorentina a 'San Siro' per la diciassettesima giornata di campionato, ma nella conferenza della vigilia del tecnico del Milan Gennaro Gattuso c'è tempo anche per parlare di calciomercato. È delle scorse la bomba lanciata da 'Sky': scambio Higuain-Morata col Chelsea di Maurizio Sarri a gennaio.

Ecco la risposta dell'allenatore rossonero: "Non mi risulta la notizia che coinvolge anche Morata. E Higuain me lo tengo stretto. Il Chelsea non compra giocatori di 30-31 anni e io me lo tengo stretto. Siamo quarti in classifica e lui come tutti non sta attraversando un periodo positivo". Poi, più in generale sulle operazioni di mercato del club, aggiunge: "Faremo una o due operazioni, secondo me state viaggiando troppo veloci con la testa (rivolto ai giornalisti, ndr). Sicuramente, ci serve un giocatore in attacco che può fare l'attaccante centrale e esterno. Se poi qualcuno uscirà, faremo qualcosa a centrocampo. Sono questi i ruoli".